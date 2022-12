2022 brachte so viele Sonnenstunden wie selten

Das Jahr 2022 war in Niederbayern und der Oberpfalz rund zwei Grad wärmer als das langjährige Mittel. Wie Klimatologe Lothar Bock vom Deutschen Wetterdienst in einer Jahresbilanz zum Wetter erläutert, liegt der Mittelwert bei 7 bis 8 Grad Durchschnittstemperatur. In Niederbayern und der Oberpfalz waren es dieses Jahr circa 10 Grad.

Viele Sommer- und Hitzetage

Damit liegen beide Regionen auch im bayernweiten Schnitt von rund zwei Grad Plus. Vor allem viele Sommertage (mehr als 25 Grad) und Hitzetage (mehr als 30 Grad) im Jahr 2022 hätten die gestiegene Durchschnittstemperatur bewirkt.

Niederschlag im Durchschnitt

Für Niederbayern und die Oberpfalz wird 2022 außerdem das zweitsonnigste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden, sagt Bock. 2022 verzeichnete man demnach rund 1800 Sonnenstunden, im langjährigen Mittel sind es lediglich rund 1500. Der Niederschlag für beide Regionen liegt 2022 im Durchschnitt.

Zum aktuellen BR24-Wetterbericht

In der Oberpfalz und in Niederbayern werden Wetteraufzeichnungen unter anderem in den Messstationen in Weiden, Kümmersbrück, Regensburg, Straubing, Passau und Fürstenzell dokumentiert.