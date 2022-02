2021: Weniger Verkehrsunfälle, aber mehr Tote in Mittelfranken

Die mittelfränkische Polizei hat im vergangenen Jahr weniger Verkehrsunfälle registriert als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zwar sei die Zahl der Unfälle gegenüber dem Jahr 2020 um gut 3,4 Prozent gesunken, so das Polizeipräsidium Mittelfranken. Um aber ein coronabedingt niedrigeres Verkehrsaufkommen auszuschließen, wurden die Zahlen mit denen aus dem Jahr 2019 verglichen. Demnach zeigt sich ein Rückgang von rund 54.000 Unfällen im Jahr 2019 auf knapp 46.800 im vergangenen Jahr.

Weniger Verletzte bei Unfällen in Mittelfranken ...

Die Zahl der bei Unfällen insgesamt verletzten Verkehrsteilnehmer unterschritt mit 7.372 Personen die Zahl des Vorjahres leicht (2020: 7.555). Im Vergleich mit dem Jahr 2019 waren es sogar 1.582 Verletzte weniger.

... aber mehr Verkehrstote

Gestiegen ist allerdings die Zahl der Verkehrstoten. Im vergangenen Jahr starben 67 Menschen auf den Straßen in Mittelfranken. 2020 waren es den Angaben zufolge 51. Vor allem auf Landstraßen im westlichen Mittelfranken häuften sich die tödlichen Unfälle. Damit verläuft die Verkehrsunfallstatistik in Mittelfranken entgegen dem bayernweiten Trend. Im Freistaat gab es vergangenes Jahr so wenige Verkehrstote wie noch nie.

Die Polizei will eigenen Angaben zufolge mit Geschwindigkeitskontrollen und einer Social Media-Kampagne gegensteuern, um die Verkehrsteilnehmer zu einer angepassten Fahrweise zu animieren. Die meisten Unfälle hätten sich wegen zu hoher Geschwindigkeit ereignet, so die Polizei.

Die Zahl der Unfälle, bei denen ein Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, stieg um rund zehn Prozent. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, 310 wurden verletzt.

Weniger Fahrradunfälle insgesamt

Die Zahl der Fahrradunfälle sank im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent, nachdem der Wert von 2019 auf 2020 um knapp 7,9 Prozent gestiegen war. Dabei, so die Polizei, wurden weniger Radfahrer verletzt (2020: 2.309 und 2021: 2.067).

Tödliche Unfälle vor allem mit E-Bikes

Im vergangenen Jahr kamen sieben Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben (2020: 9). Dabei weist die Polizei darauf hin, "dass von den sieben tödlich verletzten Radfahrern fünf mit einem Fahrrad unterwegs waren, das über eine elektrische Trethilfe verfügte."

Wegen der höheren Geschwindigkeit, die Pedelecs und E-Bikes erreichen können, ist daher aus Sicht der Polizei die Schutzausrüstung von Radfahrern im Falle eines Unfalls entscheidend für das Ausmaß erlittener Verletzungen. Daher forderte Polizeivizepräsident Adolf Blöchl die Radfahrer eindringlich auf: "Entscheiden Sie sich für Ihre Sicherheit und tragen Sie einen Fahrradhelm!"