2020 über 100 rechtsextreme Straftaten in Unterfranken

Seit Beginn des Jahres gab es in Unterfranken bereits über 100 rechtsextreme Straften. Das geht aus einer Anfrage des Würzburger SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib an das Bayerische Innenministerium hervor. Demnach zählte das Ministerium bis Anfang September 102 Straftaten aus der rechtsextremen Szene. Im Jahr 2019 waren es insgesamt 171 Fälle in Unterfranken.

Volkverhetzung, Propaganda, Körperverletzung

Bei den Straftaten handelte es sich 2020 bislang um Nötigungen, Propagandadelikte, Sachbeschädigung oder Volksverhetzung. Im Jahr 2019 gab es auch in fünf Fällen Körperverletzungen: in Bad Kissingen, Lohr am Main und drei Mal in Würzburg. "Aus den Zahlen ist allerdings kein unterfränkischer Hotspot zu erkennen. Die Straftaten sind relativ gleich über den ganzen Regierungsbezirk verteilt", schreibt Volkmar Halbleib in einer Mitteilung. 2019 gab es in Bayern insgesamt 2.042 rechtsextremistische Straftaten.

SPD-Politiker fordert mehr Prävention gegen Rechts

Halbleib fordert höhere Investitionen des Freistaats in Prävention und politische Bildung. "Außerdem müssen Sicherheitsbehörden wie der Bayerische Verfassungsschutz ihr Augenmerk deutlich mehr auf die Verbreitung von rechtsextremen Ideologien richten", so der SPD-Politiker.

Proteste gegen Würzburger Verbindung

Anlass für die Anfrage Halbleibs war ein Vorfall im Juli 2020. Laut Medienberichten soll es in einem Verbindungshaus der Burschenschaft "Prager Teutonia" in Würzburg zu lautstarken rechtsextremistischen Äußerungen gekommen sein. In der Antwort des Innenministeriums wird die Burschenschaft derzeit allerdings nicht vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Anwohner und antifaschistische Gruppen im Würzburger Frauenland hatten im Anschluss an den Vorfall gegen rechte Umtriebe in der Burschenschaft demonstriert.