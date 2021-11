vor etwa 1 Stunde

2020: Mehr Urteile wegen Cyberkriminalität und Subventionsbetrug

Wie hat sich die Strafverfolgung in der Pandemie in Bayern entwickelt? Dazu hat Justizminister Georg Eisenreich in München die Statistik für das Jahr 2020 vorgestellt. Insgesamt wurden fast 117.000 Personen rechtskräftig verurteilt.