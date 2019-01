2018: Fünf tödliche Betriebsunfälle in Unterfranken

Wie die Regierung von Unterfranken berichtete, wurde im Januar 2018 ein Mitarbeiter der Verkehrssicherung von einem vorbeifahrenden und ins Schleudern geratenen Auto erfasst und dabei tödlich verletzt. Im Februar rutschte beim Transport von Baustahl die etwa 600 Kilogramm schwere Last aus ihrer Verschnürung und erschlug einen Bauarbeiter. Auf einem Flugplatz blieb im April ein Hubschrauber mit kreisenden Rotorblättern am Kontrollturm hängen und umherfliegende Trümmer trafen einen Flugplatzmitarbeiter. Später im Krankenhaus verstarb er. Im August erlitt ein Monteur einen tödlichen Stromschlag bei Wartungsarbeiten an einer Tankstelle. Im Dezember stürzte ein Mitarbeiter einer Brückenbaufirma mit einem Gabelstapler von der Ladefläche eines Lkws.