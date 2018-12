2018, das Söder-Jahr - Landespolitischer Jahresrückblick

Der Wirbel um die Freien Wähler spielt wie so vieles in diesem Jahr Markus Söder in die Hände: Er selbst ist nach turbulenten Monaten aus der Schusslinie und kann entspannt verfolgen, wie Aiwanger für Beschlüsse der gesamten Koalition verantwortlich gemacht wird. Söder kann sich über die Feiertage somit auf die erste Neujahrsansprache konzentrieren, die er als Ministerpräsident halten wird - nach einem Jahr, in dem es für ihn so gut lief, dass er sogar eine Niederlage in einen Erfolg ummünzen konnte. 2018 war ein Söder-Jahr.