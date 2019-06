Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) gab am Freitagabend den Startschuss für die legendäre 24-Stunden-Regatta "Rund Um" auf dem Bodensee. Auf einem über 100 Kilometer langen Kurs geht es mit einem Zeitlimit von Lindau über Romanshorn und Konstanz nach Überlingen zurück zum Start. Für kleine Yachten gibt es einen verkürzten "Kleinen Kurs".

Bodensee - ein Eldorado für Segler

Der Lindauer Segler-Club (LSC) richtet die Regatta "Rund Um" nun schon seit 1951 aus und sorgt damit für einen sportlichen Höhepunkt, der Segler und Zuschauer gleichermaßen begeistert, so Bayerns Sportminister. Den Bodensee bezeichnete Herrmann als ein Eldorado für alle Segelfreunde:

"Ob Anfänger oder Könner, vom gemütlichen Treiben bis zum Starkwindsegeln – hier kommt jeder auf seine Kosten." Joachim Herrmann, Innen- und Sportminister (CSU)

Erkundungsflug vor dem Start

In diesem Jahr sorgten Treibholzfelder im Bodensee für Verunsicherung unter den Teilnehmern. Um die Gefahrenlage einschätzen zu können, wurden Erkundungsfahrten und auch ein Überflug mit einem Sportflugzeug unternommen. Wettfahrtleiter Achim Holz gab schließlich das OK. Der Rhein bringe jetzt kein Holz mehr, sagt Holz. Es gäbe noch zwei Treibholzfelder vor Lindau und in der Schachener Bucht. Die könnten durch den Nordostwind in Richtung Schweiz abgetrieben werden. Das meiste sei allerdings bereits ans Ufer getrieben worden.

Sieben Katamaranen sorgen für Spannung

Die rund 2.000 Segler erwartet eine eher ruhige Nacht, mit schwächeren Winden aus Nordost, ein Gewitter könne aber das Feld immer durcheinanderwirbeln. Starke Gegner, so Achim Holz, seien in diesem Jahr sieben schnelle Katamarane.

"Es wird in der Nacht darauf ankommen, wer bei schwachem Wind die leichten Böenstriche findet." Karl-Christian Bay, Vorsitzende des Lindauer Segler-Clubs.

Sehr gespannt ist der Lindauer Segler-Club auf ein Schiff, das zum ersten Mal an den Start geht, der "Monofoil Gonet" mit Eric Monnin vom Zürichsee. Das Einrumpf-Trapezboot kann "foilen". Das bedeutet: das von der Fachwelt viel beachtete Schiff fährt auf absenkbaren Kufen und erhebt sich aus dem Wasser.

Dadurch wird die vom Wasser benetzte Fläche kleiner, das Schiff fährt schneller. Aber hierfür werden mindestens zehn Knoten Wind benötigt. Zuschauer an Land können die Regatta im LSC-Festzelt am Hafen verfolgen oder im Internet über eine neue Tracking-App. Die Fahrt von jedem Schiff könne damit nach verfolgt werden, erklärt Achim Holz.