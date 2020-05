200 streikende Mitarbeiter versammeln sich vor Voith-Werk

Um ihrem Streik drei Wochen nach Beginn erneut Nachdruck zu verleihen, haben sich vor dem Werksgelände des Maschinenbauers Voith in Sonthofen rund 200 Mitarbeiter versammelt.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln stellten sie sich zunächst in einer Schlange am Werkszaun auf und steckten dann nacheinander für jeden der insgesamt rund 500 in Sonthofen beschäftigten Mitarbeiter ein Schild in eine Grünfläche vor dem Werkstor.

IG Metall: Die Hoffnung schwindet

Am gestrigen Mittwoch sei das Scheitern des seit Anfang Mai laufenden Einigungsstellenverfahrens verkündet worden, sagt Birgit Dolde von der IG Metall. Damit werde die Hoffnung immer kleiner, dass die Beschäftigten die Schließung des Werks noch verhindern können, erklärt Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Mit den Beschäftigten werde "arrogant und ignorant" umgegangen. Deshalb werde man nun weiterstreiken, bis die Forderung nach einem Sozialtarifvertrag erfüllt werde. Am kommenden Montag sollen die neuen Verhandlungen starten.

Voith spricht von einem Erfolg

Das Unternehmen Voith stellt den Abschluss des gestrigen Einigungsstellenverfahrens in einer aktuellen Mitteilung dagegen als Erfolg dar: 167 Mitarbeiter in Sonthofen bekommen demnach das Angebot, in das neu geschaffene Büro Allgäu in der Region zu wechseln.

Voith will auf "Sozialverträglichkeit" achten

Zudem werde Voith bei ausscheidenden Mitarbeitern auf Sozialverträglichkeit achten und den 29 Auszubildenden und Studenten am Standort Sonthofen ermöglichen, ihre Ausbildung in der Region mit Unterstützung des Unternehmens abzuschließen.