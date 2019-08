23.08.2019, 17:05 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

200 Starter beim Landesponyturnier in Ansbach

200 Kinder und Jugendliche sind mit ihren Ponys beim Landesturnier in Ansbach am Start. In drei Tagen werden 1.000 Starts in Dressur- und Springreiten durchgeführt, so die Veranstalterin Kerstin Popp.