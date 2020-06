12.06.2020, 19:13 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

200 Radfahrer demonstrierten in Nürnberg für temporäre Radwege

Rund 200 Fahrradfahrer haben laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag für temporäre Radwege an der Fürther Straße in Nürnberg demonstriert. Vor allem in Zeiten von Corona brauchen Radfahrer mehr Platz, sagen die Veranstalter.