200 Menschen bei erster Solidaritäts-Kundgebung in Hof

Ein breites Bündnis Hofer Parteien hatte zur ersten derartigen Solidaritäts-Kundgebung aufgerufen: SPD, Freie Aktive Bürger (FAB), Bündnis 90 /Die Grünen und die Piratenpartei. Es gehe um ein solidarisches Miteinander zum Beispiel mit denjenigen, die in Krankenhäusern unter schwierigsten Bedingungen gegen das Virus ankämpften, um Menschen, die an den Langzeitfolgen einer Covid19-Infektion litten oder aufgrund getroffener Maßnahmen vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stünden, hieß es in dem gemeinsamen Aufruf, den Versammlungsleiter Patrick Leitl (SPD) zum Auftakt verlas.

Montags laufen Maßnahmen-Gegner durch Hof

Während der rund einstündigen Veranstaltung in der Fußgängerzone trugen die rund 200 Teilnehmer Schutzmasken und hielten Abstände ein. Seit neun Wochen gibt es jeden Montagabend Aktionen von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen in Hof. Dabei laufen nach Polizeischätzungen durchschnittlich rund 300 Menschen durch die Innenstadt. Dies sei eine kleine Minderheit, der man nicht länger den öffentlichen Raum überlassen wolle, betonten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer BR-Umfrage.

Klare Ansage an Querdenker

Einige hatten Transparente dabei mit Aufschriften wie "Impfen statt Schimpfen", "Gerade Denken – kein Platz für rechte Propaganda", "Mit Nazis geht man nicht spazieren", "Querdenker: Euer Egoismus tötet Menschen". Während der Kundgebung sprachen unter anderem ein Arzt, ein Kulturschaffender, ein Pfarrer sowie Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Sie erinnerte daran, dass Corona nach wie vor täglich Todesopfer fordere. Mit Bezug auf Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker sagte sie: "Jeder kann seine eigene Meinung haben, aber keine eigenen Fakten."