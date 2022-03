200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Bamberg angekommen

Die Geflüchteten, hauptsächlich Frauen und Kinder, stammen zum Teil aus dem umkämpften Osten des Landes, teilte die Stadt Bamberg mit. Viele von ihnen sollen zunächst im Ankerzentrum der Regierung von Oberfranken bleiben können. In dieser Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber ist die Kapazitätsgrenze allerdings fast erreicht. Weitere Flüchtlinge werden in Not- und Erstunterkünften untergebracht. Dazu gehört auch eine Turnhalle in Bamberg.

Vermittlungsbüros sollen Wohnungssuche erleichtern

Die Kriegsflüchtlinge werden nun im Ankerzentrum registriert und später auf andere Kommunen und Landkreise in Oberfranken verteilt. Die Stadt will den Ukrainern, die in Bamberg bleiben möchten, so schnell wie möglich Wohnungen vermitteln. Zu diesem Zweck werden in den nächsten Tagen Vermittlungsbüros bei den Erst-Unterbringungen eingerichtet.

Landkreis bringt Ukrainer in Wohnheim unter

Auch im Landkreis Bamberg sind am Donnerstag 36 Ukraine-Flüchtlinge angekommen. Sie wurden vorübergehend im Wohnheim der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises (GKG) untergebracht.