vor 7 Minuten

200 Kilogramm Marihuana: Internationaler Drogenring gesprengt

Zoll und Landeskriminalamt haben eine internationale Drogenschmugglerbande gefasst. Sichergestellt wurde das Rauschgift in Oberfranken, die Drahtzieher saßen unter anderem in Köln und Berlin, teilte die "Ermittlungsgruppe Rauschgift" in Nürnberg mit.