200 Jahre Pustet – auf der Suche nach dem Familiengeheimnis

Das Familiengeheimnis

Und die Pustets selbst meinen, das Geheimnis der langen Unternehmensgeschichte sei die Liebe zum Buch. Dieses Familienrezept wird auch an die nächste Generation weitergegeben. Und: Der Glaube an das Produkt Buch. Denn gerade in der Corona-Zeit habe sich gezeigt: Bücher sind beliebt wie nie. Der Online-Handel hat in dieser schwierigen Zeit geholfen. Für die Zukunft steht schon die nächste Generation in den Startlöchern. Da wurde aber mit einer 200 Jahre alten Familientradition gebrochen: Der Sohn, der das Unternehmen übernehmen wird, heißt nicht Friedrich – wie alle seine Vorgänger – sondern Jakob.