200 Jahre: Parzham gedenkt Hl. Bruder Konrad

Einer der großen Heiligen Bayerns, der Hl. Bruder Konrad, ist am 22. Dezember vor 200 Jahren auf die Welt gekommen. Im Rottal, besonders in Parzham bei Bad Griesbach, wird der Heilige in diesen Tagen besonders gefeiert.

Der "Hansl" geht ins Kloster

Geboren wurde er am 22. Dezember 1818 mit dem Namen Johann Birndorfer. Er war der Sohn eines recht betuchten Bauern, dem der Venushof in Parzham bei Bad Griesbach (Lkr. Passau) gehörte. Der "Hansl" hat aber auf sein Erbe verzichtet und ist ins Kloster gegangen. Das wäre, als würde heute ein 30-Jähriger Landwirt alles hinter sich lassen: Verzichten auf das Gehöft, Immobilien, riesige Ländereien samt Photovoltaikanlage und Biogasanlage.

Bruder Konrad vollbrachte Wunder

Er ging zu den Kapuzinern nach Altötting. Hier hat er als Bruder Konrad viele Jahrzehnte als Pförtner gearbeitet und wundersame Dinge vollbracht. Zum Beispiel soll er kinderlosen Eltern schon mehrmals den sehnsüchtigen Wunsch nach Kindern erfüllt haben.

Das Gedenken an Bruder Konrad

Man gedenkt am 22. Dezember natürlich besonders des Heiligen, der in der Region Passau bzw. im Rottal immer noch sehr verehrt wird. Um 17 Uhr treffen sich die Gläubigen am Venushof in Parzham, dem Geburtsort des Heiligen, zum Gebet. Anschließend findet eine Fackel-Wanderung nach St. Wolfgang statt, wo der kleine Hansl Birndorfer am 22. Dezember auch getauft worden war. In St. Wolfgang findet dann um 18.30 Uhr eine Messe inclusive Tauferneuerung statt.