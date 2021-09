200 Jahre: Happy Birthday Erzbistum München und Freising!

"Wohl uns, wohl uns, daß Gott uns liebt, uns wieder einen Bischof gibt", sang vor 200 Jahren der Chor der "männlichen Schuljugend". Mit einer Prozession geleiteten die Knaben den neuen Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel von der Theatinerkirche in den Dom. Die Frauenkirche war zur Kathedrale erhoben worden.

Folge der französischen Revolution

Der "Gesang der Schuljugend" aus München brachte die Freude darüber zum Ausdruck, dass es nach 18-jähriger Vakanz wieder einen Bischof gab, zum ersten Mal mit Sitz in München und nicht in Freising. Denn nach über 1.100 Jahren war der Bischofssitz von dort nach München verlegt worden. Die Neuordnung der Bistümer war eine Folge der französischen Revolution und der Säkularisation – dadurch war die jahrhundertealte Kirchenordnung, die es seit dem Mittelalter gab, untergegangen.

Das neu entstandene Bistum München und Freising war nun auch ein Erzbistum und es war deutlich größer geworden, weiß Roland Götz, der Archivar des Erzbistums: "Man kann grob sagen, alles was in Oberbayern rechts des Inns liegt, zum Beispiel der ganze Chiemgau, der Rupertiwinkel oder das Berchtesgadener Land, hatte über 1.000 Jahre lang zum Erzbistum Salzburg gehört."

Fortan, so Roland Götz, sollten die staatlichen und kirchlichen Grenzen übereinstimmen. "Deswegen durfte natürlich keinesfalls ein 'ausländischer Bischof' in Salzburg etwas in Bayern zu sagen haben."

Freising steht aus Tradition im Namen

Warum Freising trotzdem immer noch im Namen steht, hängt mit einem Anliegen des damaligen Papstes Pius VII. zusammen: Er wollte die Tradition des alten Bistums Freising in Erinnerung halten und darum wurde offiziell vorgeschrieben, dass die neue Erzdiözese München "und" Freising heißt. "Das 'und' ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig", betont Archivar Roland Götz. Ein "und" sei mehr als nur ein Bindestrich.

22.200 Ministrantinnen und Ministranten

Heute gehören rund 1,61 Millionen Katholikinnen und Katholiken zum Erzbistum München und Freising. Es gibt 747 Pfarreien, die in 40 Dekanaten zusammengefasst sind. Rund 16.000 Menschen arbeiten im kirchlichen Dienst und weitere rund 30.000 Mitarbeiter sind beim Caritasverband und angeschlossenen Einrichtungen tätig. Auch viele Tausend Ehrenamtliche prägen das Leben in der Erzdiözese, in Pfarrgemeinderäten, Frauenverbänden oder etwa dem katholischen Sportverband mit mehr als 25.000 Mitgliedern. Derzeit engagieren sich gut 22.200 Mädchen und Jungen als Ministrantinnen und Ministranten.

Traditionell hat das Erzbistum bei den Bayerischen Bischofskonferenzen den Vorsitz. Am Sonntag, den 26. September 2021, um 17 Uhr wird das 200-jährige Jubiläum von Kardinal Reinhard Marx im Münchner Liebfrauendom gefeiert. Ob dabei auch die "Schuljugend" singen wird? Zum 200. Geburtstag hat das Erzbistum jedenfalls das alte "Lied bey der feyerlichen Einführung des hochwürdigsten Herrn Lotharius Anselmus Erzbischofes zu München Freysing" neu vertonen lassen und auf YouTube veröffentlicht. 2021 singen neben den Knaben selbstverständlich auch Mädchen mit.

