200 Holocaust-Forscher tagen in München

Mehr als 200 Wissenschaftler aus aller Welt treffen sich ab Montag in München, um zum Thema Holocaust zu tagen. Der viertägige Fachkongress "Lessons & Legacies of the Holocaust" soll mit zahlreichen Panels und Workshops zum Austausch über neue Erkenntnisse, aber auch Probleme in der Forschung und Vermittlung anregen. Vor dem Hintergrund der jüngsten antisemitischen Übergriffe und Wahlerfolgen rechtsgerichteter Parteien erhalte der Kongress eine beklemmende politische Aktualität, hieß es vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (ifZ).

Bajohr: Starke Resonanz auf Veranstaltung

Das IfZ organisiert die englischsprachige Tagung gemeinsam mit einem internationalen Organisationskomitee und drei weiteren Institutionen: der Bundeszentrale für Politische Bildung, der US-amerikanischen Holocaust Educational Foundation an der Northwestern University sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Frank Bajohr, der Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am IfZ, freut sich über das große wissenschaftliche Interesse an der Veranstaltung: "Mehr als 700 Forscherinnen und Forscher haben sich mit Themenvorschlägen für eine Teilnahme beworben." Mit mehr als 200 Referentinnen und Referenten werde die Tagung in München der größte Fachkongress sein, der zum Thema Holocaust jemals in Europa stattgefunden hat, so Bajohr.

Schwerpunkt pädagogische Vermittlung

Nach Angaben des IfZs gilt ein besonderer Schwerpunkt dem Wissenstransfer und der pädagogischen Vermittlung von Inhalten die den Holocaust thematisieren. Ein wichtiges Anliegen sei auch, die zersplitterte europäische Forschungslandschaft zusammenzuführen und kritische osteuropäische Forscher zu fördern, die in ihren Ländern unter schwierigen politischen Rahmenbedingungen arbeiten müssen.

Der Fachkongress "Lessons & Legacies of the Holocaust" wird bereits seit 1989 veranstaltet und bietet internationalen Wissenschaftlern ein Forum zum Austausch über neue Forschungsergebnisse und –trends. Heuer wird der Fachkongress zum ersten Mal außerhalb von Nordamerika stattfinden.

Auch Veranstaltungen für "Nicht-Wissenschaftler"

Auch für externe Interessierte besteht die Möglichkeit einen Einblick zu gewinnen: Wichtige Vorträge und Diskussionen werden im Anschluss an die Tagung im Internet dokumentiert. Zusätzlich gibt es zwei öffentliche Abendveranstaltungen zu denen sich Zuhörer anmelden können: Am Dienstag findet im Jüdischen Gemeindezentrum in München eine Veranstaltung unter dem Stichwort "Geschichte und Erinnerung" statt: Sie ist dem Novemberpogrom von 1938 und dem Attentat Georg Elsers von 1939 gewidmet.

Einen Tag später wird in der Großen Aula der LMU eine Podiums-Diskussion zu aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen der Holocaust-Forschung angeboten. Beide Veranstaltungen finden überwiegend in englischer Sprache statt.