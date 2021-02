200. Geburtstag von Lola Montez: Lichtinstallation in Vilseck

"Falsche Spanierin" bereits bei Vilsecker Burgfestspielen

Im Jahr 2018 hat die Stadt mit den ersten Burgfestspielen in Vilseck das Theaterstück "Lola Montez – die falsche Spanierin" auf die Bühne gebracht. Geschrieben wurde es von Bernhard Setzwein, beruhend auf der Legende des geheimen Besuchs der Montez in Vilseck. Geboren wurde Lola Montez in Irland als Eliza Gilbert, gab sich aber als spanische Tänzerin aus und tingelte durch verschiedene Adels-Höfe im 19. Jahrhundert. Nach der Flucht aus München gelangte sie über die Schweiz und einige andere Stationen in die USA, wo sie am Broadway sich selbst spielte. Mit 39 Jahren starb die schillernde Persönlichkeit in den USA. Aus der Liaison zu Elias Peißner wurde nichts. Auch er emigrierte in die USA, gründete eine Familie und kam im Bürgerkrieg ums Leben.