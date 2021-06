200 Feiernde in Schweinfurt: Großkontrolle der Polizei

Im Bereich des Stadtstrands wurden der Polizei am Samstagabend Ruhestörungen gemeldet. Zehn Streifen rückten zu einer Großkontrolle an und trafen auf circa 200 Personen.

Viele Feiernde flohen vor Polizeikontrolle

Ein Großteil der Feiernden entzog sich der Kontrolle jedoch. Die Beamten überprüften die restlichen Personen und stellten zahlreiche Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz fest.

Schweinfurt ist eine von zwei Regionen in Deutschland, in der die Inzidenz bis zum Samstag noch über dem Grenzwert von 50 lag. Deshalb gelten ein Alkoholverbot und strengere Kontaktbeschränkungen als in anderen Kreisen oder Städten. So sind bislang nur Treffen von maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt.

Zahlreiche Anzeigen und jede Menge Müll

Insgesamt nahm die Polizei 15 Anzeigen gegen die Kontaktbeschränkungen und 20 Anzeigen gegen das Alkoholkonsumverbot auf. Im Rahmen der Kontrollaktion erhielten zudem 80 Personen einen Platzverweis.

Am Sonntagmorgen seien dann laut Polizeibericht "erst richtig die unschönen Folgen des nächtlichen Treffens ersichtlich" geworden: Auf dem kompletten Gelände vom Stadtstrand bis weit hinter das Jugendgästehaus lag jede Menge Unrat in Form von Flaschen, Essensresten, Zigaretten und sonstigem Müll herum.