200 Feiernde bei ungenehmigter Techno-Party am Obersalzberg

Rund 200 Menschen haben am Freitagabend eine Techno-Party in einem verlassenen Stollen am Obersalzberg gefeiert. Doch diese Party war nicht genehmigt. Die beiden Veranstalter, ein 24-Jähriger aus Trostberg und ein 20-Jähriger aus Piding, hatten weder eine Genehmigung für die Durchführung der organisierten Party, noch eine Nutzungserlaubnis vom Besitzer des Stollens.

Von 200 Feiernden Personalien aufgenommen

Die Polizei, die um kurz vor Mitternacht informiert worden war, konnte die Veranstaltung friedlich auflösen. Kräfte der Bundespolizei, der Grenzpolizei und der Polizeiinspektion Berchtesgaden waren im Einsatz. Von den rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die Personalien aufgenommen.

Polizei leitet Bußgeldverfahren ein

Insbesondere gegen die beiden Veranstalter wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld eingeleitet. Mögliche Verstöße gegen Corona-Bestimmungen werden laut Polizei noch geprüft.