200 Einsatzkräfte bei Großübung in ehemaligem Militärlager

Mehr als 200 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten haben sich am Wochenende in einem ehemaligen US-Militärlager in Rötz an einer Großübung beteiligt. Trainiert wurde dabei eine sogenannte lebensbedrohliche Einsatzlage, wie sie beispielsweise bei Amokläufen oder Terroranschlägen droht. Als Kulisse für die Übung diente den Einsatzkräften dabei der ehemalige Militärstützpunkt Camp Reed, der vor knapp 30 Jahren vom US-Militär aufgegeben wurde.

Dass Polizisten und Rettungskräfte bei einem Einsatz in Lebensgefahr geraten, komme nicht häufig vor, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Dennoch müssten gerade solche Situationen bestmöglich vorbereitet und geübt werden.

Übung für Einsatzkräfte mit Schüssen und Verletzten

Entsprechend war das Übungsszenario gestaltet, mit dem die Einsatzkräfte in Camp Reed konfrontiert wurden. Demnach hätte ein Mann seinen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und später einem Polizeibeamten die Dienstwaffe entwendet. Es fallen Schüsse, und es gibt mehrere Verletzte.

Übungsleiter Marco Müller, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Cham, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Übung. Hier zeige sich, warum es für die Einsatzkräfte so wichtig ist, Gefahrensituationen regelmäßig unter möglichst realitätsnahen Bedingungen durchzuspielen. "Das gibt uns die Möglichkeit, die bestehenden Konzeptionen zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren", sagte Müller.

Camp Reed war Bordercamp im Kalten Krieg

Camp Reed wurde 1945 von der amerikanischen Militärregierung als sogenanntes Bordercamp zur Bewachung der Grenze zum Ostblock angelegt. Das mehr als 20.000 Quadratmeter große Areal liegt auf einer Anhöhe genau auf der Grenze der Landkreise Cham und Schwandorf.

1993 wurde der Militärstützpunkt aufgegeben, seither steht das Lager leer. Viele Gebäude auf dem Areal sind verfallen. Das Gelände wird jetzt als Übungsplatz von der Diensthundeschule der Bayerischen Polizei in Waldmünchen genutzt.