200 Bürger demonstrieren in Langenzenn gegen XXL-Gewächshäuser

Das Thema Gewächshäuser bewegt die Menschen in Langenzenn (Lkr. Fürth). Zur „Montagsdemo“ auf dem zentralen Prinzregentenplatz kamen rund 200 Bürgerinnen und Bürger – etwas mehr als von den Organisatoren erwartet. Ihr Ärger richtet sich gegen den geplanten Bau mehrerer riesiger Gewächshäuser in den Langenzenner Ortsteilen Hardhof und Keidenzell. Sie prangern nicht nur einen enormen Flächenverbrauch an, sondern fürchten auch um ihr Grundwasser.

Knoblauchsländer Gemüsebauern planen Anbau im großen Stil

Allein in Hardhof will ein Gemüsebauer aus dem Nürnberger Knoblauchsland rund 15 Hektar Fläche verbauen. Neben den Gewächshäusern sollen auch ein Heizkraftwerk, ein Wasserspeicher, Aufenthaltsräume für Mitarbeiter sowie ein Parkplatz entstehen. Auch im Ortsteil Keidenzell soll ein XXL-Gewächshaus gebaut werden, um Bio-Gemüse zu erzeugen.

Kritik der Bürger: Riesen-Gewächshäuser widersprechen Bio-Gedanken

Obwohl Bio-Gemüse angebaut werden soll sprechen die Kritiker wie der CSU-Stadtrat Thomas Ziegler von einer überdimensionierten „Industrieanlage“. Noch dazu brauche der Gemüseanbau deutlich mehr Wasser als in der sehr niederschlagsarmen Region zur Verfügung steht. Zieglers Stadtratskollegin Birgit Osswald (CSU) sieht in der Folge sogar „die Trinkwasserversorgung in Gefahr.“ Osswald sagte weiter, bei dem geplanten Projekt stünden „wirtschaftliche Interessen einzelner Betriebe in krassem Konflikt zur Trinkwasserversorgung“.