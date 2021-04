vor 20 Minuten

200.000 Euro Schaden nach Brand in Blockheizkraftwerk

Bei einem Brand an einem Heizkraftwerk in Ainring ist am Samstagnachmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Das Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude, konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden.