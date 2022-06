20 verendete Rinder im Stall - Todesursache steht fest

Die mehr als 20 Rinder, die im Frühjahr auf einem Bauernhof im Landkreis Amberg-Sulzbach verendeten, sind verhungert und verdurstet. Das berichtet das Online-Portal "Onetz" unter Berufung auf die zuständige Kreisbehörde. Im Rahmen von entsprechenden Untersuchungen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sei die Todesursache jetzt ermittelt worden.

Landwirt zeigt sich selber an

Der Landwirt hatte sich im vergangenen April selber angezeigt und den Behörden gemeldet, dass der Großteil seiner Rinderherde verendet sei. Schon damals gab es den Verdacht, dass die Tiere nicht ausreichend mit Wasser und Futter versorgt worden waren und deshalb verendeten.

Landwirt krank und überfordert

Der 62 Jahre alte Landwirt hatte damals angegeben, selber gesundheitliche Probleme zu haben. In der Folge habe er sich nicht mehr um seine Tiere kümmern können. Die Schwester des Mannes hatte ihren Bruder Ende April besucht und dabei die toten Rinder im Stall entdeckt. Daraufhin war sie mit ihm zur Polizei gegangen. 20 Rinder waren zu diesem Zeitpunkt schon verendet, drei weitere Tiere waren bereits in einem so schlechten Zustand, dass sie getötet werden mussten.