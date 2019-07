Geplant war, dass das 20 Millionen Euro teure Werk noch dieses Jahr fertig gestellt wird. Das Lexikon wird somit nach 40-jähriger Arbeit fertig sein, es ist als Begriffs- und als Reallexikon konzipiert. Das Augustinus Lexikon wird etwa 1.300 Artikel beinhalten. In ihm werden die Person und die Lehren des Heiligen Augustinus (354-430) dargestellt. Die für Augustins Denken charakteristischen Begriffe werden unter christlicher wie der heidnisch-antiken Tradition dargestellt. Die Stichwörter sind nach Möglichkeit auf Latein gehalten, der Originalsprache der Texte. Die Artikel dagegen werden in deutscher, englischer oder französischer Sprache veröffentlicht. Es wird eine Online- und eine Druckausgabe geben.

Förderung für Langzeitprojekt

Das Lexikon ist seit 1990 als Langzeitprojekt der Grundlagenforschung Bestandteil des deutschen Akademieprogramms und wird von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz betreut. Zuvor wurde es von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Die Idee dazu hatte 1975 der jetzige Nestor, Professor Cornelius Mayer. Er gehört dem Augustinerorden an und war Theologieprofessor in Gießen. Heute ist der 91-jährige lebhaft an der Vollendung seines Werks interessiert. Die Arbeitsstelle des Instituts befindet sich in den Räumen des Augustinerklosters in der Fußgängerzone in Würzburg.

Von den Achtzigern bis heute

Der erste Band erschien 1986-1994 und enthält die 192 Artikel von Aaron bis Conuersio. In den Jahren 1996-2002 wurden die 171 Lemmata, Cor bis Fides des zweiten Lexikon Bandes publiziert sowie ein kritisches Verzeichnis der Werke Augustins und ihrer maßgeblichen Editionen, einschließlich aller Briefe und Predigten. Band 3 wurde in den Jahren 2004-2010 vorgelegt. Das Denken Augustinus und seine Vorstellungen sind maßgeblich für die Kultur und politische Geschichte Europas prägend.

Anfragen von Regierungen

Das Würzburger Institut erhält heute noch Anfragen von Regierungen, die sich über Augustinus Vorstellungen informieren, etwa über Gerechtigkeit oder über die generellen Rechte eines Staates gegenüber seinen Bürgern. Der ehemalige Leiter, Cornelius Meyer. berichtet, dass sich in den 80er Jahren sowohl das Auswärtige Amt, die US-Amerikanische Regierung als auch das Bonner Bundeskanzleramt in Würzburg informiert haben. Leider seien diese Anfragen per Telefon geschehen, so dass keine Dokumente darüber in Würzburg vorhanden seien, so Meyer. Martin Luther war Augustinermönch und viele seiner Gedanken entstammten dem augustinischen Denken. Augustinus hatte im heutigen Nordafrika gelebt, seine Mutter war Afrikanerin und sein Vater Römer. Augustinus sprach neben Latein auch die Berbersprache. Neben Cicero ist Augustinus die am besten dokumentierte Person der Antike. Er war Bischof in Hippo, dem heutigen Annaba in Algerien an der Mittelmeerküste, und ist später zum Kirchenlehrer ernannt worden.