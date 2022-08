20 Meter hoher Baum fällt auf Münchner Wohnhaus

Artikel mit Bildergalerie

Und plötzlich fällt ein 20 Meter hoher und scheinbar standfester Baum einfach um. So geschehen am Dienstag an der Münchner Freiheit. Eine Robinie krachte auf ein Wohnhaus und demolierte die Fassade. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.