"20 Messerstiche": Angeklagter zu Haftstrafe verurteilt

Im Prozess um einen Messerangriff im Obdachlosen-Milieu in Neu-Ulm wurde ein 42-jähriger Mann vor dem Landgericht Memmingen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sein Opfer im vergangenen Dezember nach einem Gelage in einem leerstehenden Gebäude mit insgesamt 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat. Die 37-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten wurde wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je fünf Euro verurteilt.

Angeklagter weitgehend geständig

Der nun verurteilte Mann mit rumänischem Pass, der mit einem Übersetzer zur Urteilsverkündung gekommen war, hatte sich bereits am letzten Verhandlungstag in der vergangenen Woche weitgehend geständig gezeigt und jetzt nochmals betont, dass ihm leid tue, was er getan habe. Zudem hätte er sein Opfer nicht mit einem Messer angegriffen, wäre er nicht erheblich alkoholisiert gewesen, als es zwischen den beiden Männern zum Streit gekommen ist.

Gericht blieb unter Höchststrafe

Das Gericht blieb auch wegen mehrerer ungeklärter Fragen deutlich unter der möglichen Höchststrafe für Totschlag von 15 Jahren. So wurde im Prozessverlauf nicht klar, ob die Aggression allein vom Angeklagten ausgegangen ist, so wie es das Opfer ausgesagt hatte. An dem Streit habe "auch der Geschädigte einen nicht unerheblichen Anteil" gehabt, erklärte die Verteidigerin des 42-Jährigen. An die genauen Umstände könne er sich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung jedoch nicht mehr erinnern. Gegen die Version des Opfers spricht zudem, dass vom Angeklagten ebenfalls Blut an einer Kommode gefunden wurde.

Opfer erscheint nicht vor Gericht

Das 40-jährige Opfer neigte laut Zeugenaussagen in der Vergangenheit zu aggressivem Verhalten unter Alkoholeinfluss. Einer Vorladung des Gerichts war der Mann nicht gefolgt und hatte erklärte, sich in Spanien aufzuhalten. Damit entzog er sich einer direkten, konfrontativen Befragung in dem Prozess. In vorangegangenen polizeilichen Vernehmungen hatte er sich offenbar widersprüchlich geäußert. Auch die Tatwaffe wurde nie gefunden.

Vielzahl an Stichverletzungen

Dennoch geht das Gericht bei dem heute verurteilten Mann von einem "bedingten Tötungsvorsatz" aus, vor allem wegen der Vielzahl der Stichverletzungen. Er habe annehmen müssen, dass sein Kontrahent daran versterben könne, auch wenn der Mann letztlich durch eine Notoperation gerettet werden konnte, "auch ohne medizinisches Fachwissen", so der vorsitzende Richter.

Lebensgefährtin des Angeklagten kann Raub nicht nachgewiesen werden

Die 37-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten wurde wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je fünf Euro verurteilt. Sie war während der Auseinandersetzung der beiden Männer ebenfalls anwesend, hatte offenbar aber die meiste Zeit geschlafen.

Für den Vorwurf der Anklage des schweren Raubs, wonach sie dem schwerverletzten, 40-jährigen Mann im Anschluss an den Messerangriff eine Tasche mit 85 Euro abgenommen haben soll, sah das Gericht keine ausreichende Beweislast. Für die elf Monate, die sie dafür in Untersuchungshaft verbracht hat, sei sie zu entschädigen, so das Gericht.

Gegen die Urteile kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden.