20 Jahre Tafel in Schweinfurt: Immer mehr Bedürftige

Die "Tafel Schweinfurt" wird heute 20 Jahre alt. Der 2003 gegründete Verein versorgt nach Angaben des Vorsitzenden, Ernst Gehling, aktuell in Schweinfurt, Volkach, Gerolzhofen und Gochsheim mehr als 1.000 Haushalte mit mehr als 3.000 Menschen kostenlos mit Lebensmitteln. Ein Drittel der Bedürftigen seien Kinder bis 15 Jahre.

150 Ehrenamtliche kümmern sich um Lebensmittel

Rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um den Transport der Waren von Lebensmittelspendern wie Supermärkten und Supermarktketten. Die Lebensmittelausgabestellen der Schweinfurter Tafel haben von Montag bis Freitag zwei Stunden am Nachmittag geöffnet. Bislang gelänge es noch, ausreichend Lebensmittel als Spenden zu erhalten, sagt Ernst Gehling auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Im Sommer vergangenen Jahres hatte es allerdings ein erhöhtes Kundenaufkommen und zugleich zu wenige Waren gegeben, weshalb die Ausgabe zeitweise halbiert werden musste.

Der Vorsitzende ist seit 2015 bei der Tafel engagiert. Er legt großen Wert darauf, dass die Lebensmittel, die von den Tafeln ausgegeben werden, in einwandfreiem Zustand sind. "Das ist einer der großen Unterschiede zum Containern: Bei uns wird keine Kühlkette unterbrochen. Wir wissen, woher die Waren kommen", sagt Gehling.

Einige Betroffene melden sich aus Scham nicht

Soziale Scham und Neid verhindern nach Ansicht des Vorsitzenden der Tafel Schweinfurt immer noch häufig, dass sich Menschen Hilfe holen. Gehling geht davon aus, dass eigentlich viel mehr Menschen einen Berechtigungsschein erhalten könnten. Er berichtet von Menschen gerade in ländlichen Regionen, die nur wenige Hundert Euro Rente bekämen und sich somit problemlos auch bei der Tafel melden könnten: "Sicherlich ist das Schamgefühl ein Grund, das Angebot nicht wahrzunehmen. Auch der eigene Stolz mag ein Hindernis darstellen."

Einige Betroffene hätten möglicherweise auch schon einmal selbst erlebt, wie wirtschaftlich Schwächere ausgegrenzt oder erniedrigt werden. "Tafel-Kunden berichten uns vereinzelt schon mal, dass sie blöd von der Seite angequatscht werden – mit Sätzen wie: 'Und, wie haben die gammligen Tomaten von der Tafel geschmeckt?' Das trifft und schreckt andere ab", so Ernst Gehling.

Vorsitzender wünscht sich mehr Respekt und weniger Neid

So wünscht Ernst Gehling sich von der Gesellschaft im 20. Jahr des Bestehens der Tafel Schweinfurt "mehr Respekt allen Menschen gegenüber" sowie weniger Neid und Missgunst: "Niemand stellt sich freiwillig bei uns eine Stunde für Lebensmittel in die Schlange, wenn er es nicht wirklich dringend nötig hat", betont er.

Die Ankündigung der Staatsregierung, die Tafeln in Bayern dieses Jahr mit einer Million Euro – und damit dem etwa Zehnfachen der sonst üblichen Jahressumme – zu unterstützen, sei zwar gut gemeint, erläuterte Gehling: "Aber es löst das Problem nicht." Schließlich sei es nicht Aufgabe der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, Lebensmittel zu kaufen und anschließend zu verteilen. "Es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Menschen gar nicht erst in eine solche Lage geraten." Am besten wäre es, es bräuchte Vereine wie die Tafeln in einem wohlhabenden Land wie Deutschland nicht, so der Vorsitzende der Tafel Schweinfurt.

Zahl der Tafeln in Deutschland steigt

Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall: Es werden immer mehr Tafeln gebraucht. Laut dem Landesverband der Tafeln in Bayern ist die Anzahl der Tafeln bundesweit in den letzten Jahren stetig gestiegen. Corona und zuletzt der Ukraine-Krieg haben die Zahl der Bedürftigen bei den Tafeln bis zum Dreifachen ansteigen lassen. Währenddessen gehe die Menge der vom lokalen Handel gespendeten Lebensmittel teilweise stark zurück. Wegen der steigenden Energiekosten und der Inflation befürchtet der Landesverband, dass in naher Zukunft "neben den vielen Geflüchteten vermehrt einheimische Personen die Hilfe der Tafel suchen werden".

Die weiterhin hohe Anzahl der bedürftigen Kinder und Jugendlichen bereite den Tafeln Sorge und es sei auch mit einer steigenden Zahl von Rentnerinnen und Rentnern zu rechnen. Es würden sich zwar auch in dieser schwierigen Zeit Ehrenamtliche für die Tafeln engagieren – "weitere ehrenamtliche Hilfe ist aber bei allen Tafeln willkommen", heißt es auf der Internetseite des Landesverbands Tafeln Bayern.