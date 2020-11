20 Jahre Seilbahnunglück in Kaprun: Gedenken in Vilseck

Es sollte ein unbeschwertes Wochenende im ersten Schnee sein, es wurde eines der "schmerzlichsten Ereignisse der letzten Dekaden für den Landkreis Amberg–Sulzbach“, so Landrat Richard Reisinger. Mit 49 Männern und Frauen fährt ein Ski-Club aus der Oberpfalz im November 2000 nach Österreich ins Pistenvergnügen. 20 Reiseteilnehmer kommen in der brennenden Seilbahn von Kaprun ums Leben. Die Wunde ist nach wie vor tief.

Mehrere Kinder wurden zu Waisen

Angehörige und Freunde gedenken am Mittwochabend (18.30 Uhr) in Vilseck der 20 Oberpfälzer, die dabei ums Leben gekommen sind. Die Opfer der Reisegruppe des Skiclubs Unterweißenbach stammten aus Vilseck, Hahnbach, Sulzbach-Rosenberg und Rieden. Mehrere Kinder wurden dadurch zu Waisen, deshalb hat der damalige Landrat Hans Wagner im Jahr 2001 die "Waisenstiftung Kaprun“ gegründet. Sie unterstützt noch heute die hinterbliebenen Kinder finanziell bis zum Ende ihrer Ausbildung.

Fast jedes Jahr vor Weihnachten treffen sich der Vorstand der Stiftung und die Waisen, so der heutige Vorsitzende Landrat Richard Reisinger. Die Jüngste der Waisen sei heute 23 Jahre alt. Ein Gedenkstein an einer Kapelle im Ortsteil Unterweißenbach erinnert an die 20 Opfer der Katastrophe von Kaprun.

Zehn Überlebende in Oberpfälzer Reisegruppe

Insgesamt kamen bei dem Unglück 155 Menschen ums Leben, die Oberpfälzer waren die größte deutsche Gruppe unter den Opfern. Zehn Personen aus der Oberpfälzer Reisegruppe haben das Unglück überlebt und konnten sich noch aus dem Tunnel befreien. Noch heute sind die Schmerzen zu stark und die Erlebnisse zu präsent, dass die Betroffenen nicht öffentlich über ihr Schicksal sprechen wollen.

Bis heute übernimmt niemand Verantwortung

Nach der Katastrophe vor 20 Jahren setzte ihnen ein deutschlandweiter Medienrummel zusätzlich zu. Auch dass es bis heute niemanden gibt, der die Verantwortung für die Brandkatastrophe übernommen hat, schmerzt zusätzlich. Am Mittwochabend treffen sich die Angehörigen, Überlebenden, Freunde und Unterstützer, um in einem Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Georg im Ortsteil Schlicht an ihre Verstorbenen zu erinnern.