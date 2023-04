20 Jahre nach dem Konkurs: Was in Nürnberg von Grundig blieb

20 Jahre nach dem Grundig-Konkurs treffen sich die ehemaligen Arbeitskämpfer in Nürnberg-Langwasser. Sie waren alle in der IG Metall aktiv und halten noch immer Kontakt. Unter dem alten Firmenschild, das sich über die Zufahrtsstraße zum ehemaligen Betriebsgelände an der Beuthener Straße spannt, tauschen sie Erinnerungen aus. Thomas Schwarz arbeitete 19 Jahre lang bei Grundig und war Betriebsrats-Chef, als die Lichter ausgingen. Als er herkam, hatte er das Gefühl, "nach Hause zu kommen", sagt er. "Und dann fahre ich in das Gelände rein und es ist sehr traurig, was übriggeblieben ist. Von Grundig ist nichts mehr da."

Keine Antwort auf technische Herausforderungen

Ein knappes Dutzend ehemaliger Grundig-Mitarbeiter sind an diesem Abend gekommen. Gemeinsamen laufen sie an den alten Werkshallen vorbei. In den 1970er Jahren beschäftigte Grundig fast 40.000 Menschen. Sie produzierten Fernseher, Tonbänder und Videorekorder. Doch die fetten Jahre gingen zu Ende, als die Konkurrenz aus Fernost wuchs. Damit begann der Niedergang. "Ich war 1987 in Osaka bei Panasonic und habe dort erstmals die großen Flachbildschirme erlebt, die bei uns noch unbekannt waren", sagt Gerd Lobodda. Er war damals Chef der Nürnberger IG Metall und saß im Grundig-Aufsichtsrat. "Und da habe ich gewusst, Fernseher und Grundig, das ist vorbei."