Festakt zu 20 Jahre "Lernzirkel Judentum" in Ichenhausen

Jedes Jahr in der Woche der Brüderlichkeit unterrichten Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen des Dossenberger Gymnasiums 29 Grundschulen aus dem gesamten Landkreis Günzburg und bringen den Kindern jüdisches Leben und jüdischen Glauben näher. Seit 20 Jahren wird aus einer ehemaligen Synagoge samt Rabbinerhaus ein lebendiger Lernort.

20.000 Grundschüler kamen bereits in die Synagoge

In den vergangenen Jahren kamen jeweils mehr als 1.000 Viertklässlerinnen und Viertklässler in einer Schulwoche nach Ichenhausen. Den Mädchen und Buben wird gezeigt, welche Feste jüdische Gläubige feiern und was es mit der Synagoge auf sich hat. Es geht um Schrift und Schriften, um die Geschichte der jüdischen Menschen vor Ort sowie um berühmte Juden der Vergangenheit und Gegenwart. Ziel des "Lernzirkels Judentum" ist es, dieses Wissen nachhaltig zu vermitteln.

Intensive Vorbereitung der Neuntklässler

Die Neuntklässler des Gymnasiums erarbeiten selbstständig die Inhalte und bringen sie dann an verschiedenen Stationen innerhalb der Synagoge Grundschülern nahe. In Lückentexten, Puzzles und Rätseln geht es für die Teilnehmer darum, das Gelernte einzusetzen und anzuwenden. Die Initiatoren und Beteiligten wollen aber nicht nur Geschichtswissen vermitteln. Anliegen des Lernzirkels ist es, vor allem mitzuwirken daran, Ausgrenzung, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gar nicht erst entstehen zu lassen. Laut Michael Salbaum, Fachbereichsleiter Religion und Projektbetreuung, gelingt es, dass die Grundschüler von einst, heute die Wissensvermittler sind. Die Schüler bringen auch immer wieder neue Umsetzungsideen ein. Im Jahr 2016 gab es dafür den Simon Snopkowski-Preis der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition. Dieser wird an herausragende Projekte aller Schulformen verliehen.

Festakt : 20 Jahre Lernzirkel Judentum

Am Sonntag, 10.03., feiert der Lernzirkel sein 20–jähriges Bestehen. Im Unteren Schloss in Ichenhausen wird als Gastredner auch Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland erwartet.