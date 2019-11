20 Jahre Jugendsozialarbeit in Bayern

Für Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer ist die Jugendsozialarbeit an den Schulen seit 20 Jahren eine echte Erfolgsgeschichte. Damit werde ein wesentlicher Beitrag geleistet, um junge Menschen, die Schwierigkeiten haben, besser in die Gesellschaft und in die Schule zu integrieren. Ihr Wunsch sei es, so Schreyer beim Festakt in der Münchner Residenz, an jeder Schule einen Sozialpädagogen zu haben. Denn junge Menschen hätten heute mehr Fragen als früher und bräuchten Ansprechpartner.

Von 0 auf 1.300 Schulen in 20 Jahren

1999 hatte die damalige Familienministerin Barbara Stamm die Jugendsozialarbeit an Schulen eingeführt. Heute gibt es Jugendsozialarbeiter an gut 1.300 bayerischen Schulen, an den Mittelschulen sogar flächendeckend. Im Gegensatz zu den Sozialarbeitern, die sich um die Gesamtheit der Schüler kümmern, befassen sich die Jugendsozialarbeiter an den Schulen immer mit Einzelfällen, unterstützen Kinder und Jugendliche in Krisensituationen.

Breite Palette an Themen

Stefanie Wolf ist Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule an der Simmernstraße in München. In ihrem Büro spricht sie mit den Schülerinnen und Schülern, die sich hilfesuchend an sie wenden. In den sieben Jahren an der Schule habe sie gefühlt schon alle Themen auf dem Tisch gehabt, sagt sie.

"Häusliche Gewalt, Zwangsverheiratung, Drogenproblematik, psychische Erkrankung von der Eltern, auch in Richtung Mobbing, Medien, ganz viel Whatsapp-Dramen, Klassenchats, die total ausufern, Eltern, die da auch nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also: die ganze Bandbreite“. Stefanie Wolf, Jugendsozialarbeiterin München

Für Simone Fleischmann, die Präsidentin des bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, sind die Jugendsozialarbeiter eine ganz wichtige Stütze im Schulalltag. Gerade, wenn die Lehrerinnen und Lehrer Grenzerfahrungen mit Schülern und Eltern machten, brauche es Unterstützung. Sie findet, dass immer mehr Kinder einen immer individuelleren Bedarf haben, auch im Bereich der Sozialarbeit.

Hilfe an allen Schularten

Als nächsten Schritt wünscht sich Fleischmann, dass es auch in anderen Schularten Jugendsozialarbeiter gibt. Vor allem in den Grundschulen brauche es diese Unterstützung noch viel mehr, meint sie.

Familienministerin Schreyer verspricht in der Residenz, auch künftig den Kommunen bei diesem Thema finanziell unter die Arme zu greifen – selbst dann, wenn es im Haushalt enger werden sollte. Denn, so formuliert es die Ministerin: "Die Jugendlichen haben es verdient, dass wir sie unterstützen.“