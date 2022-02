20 Jahre danach: Gedenken an Vanessa in Gersthofen

Am heutigen Freitag jährt sich zum 20. Mal der Mord an der kleinen Vanessa in Gersthofen. Im Februar 2002, am Rosenmontag, war ein damals 19-Jähriger, verkleidet als der Tod mit Horrormaske, in das Haus der Familie eingestiegen und hatte das im Bett liegende Mädchen mit einer ganzen Reihe von Messerstichen getötet.

19-Jähriger mit Horrormaske tötete Vanessa

Die Eltern der 12-Jährigen waren nur einen Steinwurf entfernt, auf dem Rosenmontagsball in der örtlichen Stadthalle. Als sie heimkamen, fanden sie ihr Kind blutüberströmt und leblos im Bett. Der 19-jährige Täter wurde rasch von der Soko Vanessa der Augsburger Kripo gefasst, er hatte früher am Abend eine andere Frau mit seinem Auftreten erschreckt. Den Ermittlungen zufolge war der junge Mann obsessiver Fan von Horror- und Gewaltvideos.

Nachdem Michael W. die Jugendhöchststrafe von zehn Jahren abgesessen hatte, ordnete das Landgericht Augsburg nach einem erneuten Verfahren die nachträgliche Sicherungsverwahrung an, die mittlerweile von weiteren Gerichten bestätigt wurde.

Bürger aus Gersthofen engagieren sich

Die Tat vor 20 Jahren hat viele Menschen in Gersthofen dazu veranlasst, Ansprechpartner für Opfer von Gewaltstraftaten zu sein. Seither ist der Verein "Sicheres Leben e.V." für betroffene, traumatisierte und schwer belastete Kinder und Jugendliche sowie auch ihre Familien tätig. Es werden Präventivmaßnahmen wie die Notinseln und Nachtwanderer organisiert und im Ehrenamt ausgeführt.

"Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Opferschutz und insbesondere den Schutz der Kinder vor Missbrauch und Misshandlung in Deutschland so sicher wie möglich zu gestalten", so die Vereinssprecherin Gabriele Schmidthals-Pluta. Der Verein Sicheres Leben e.V. organisiert am 25.02.2022 um 17 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Gersthofen eine Andacht zum Gedenken an Vanessas 20. Todestag am 11.02.2022. Diese Andacht ist auch allen anderen Kindern, die Opfer von Gewaltstraftaten geworden sind, gewidmet.

Opferanwältin spricht "von der Grenze des Vorstellbaren"

Für die Augsburger Opferanwältin Marion Zech ist der Fall Vanessa eine Tat, die sich heraushebt: "Weil das ein Verbrechen war, das einfach an die Grenzen des Vorstellbaren geht. Solche Verbrechen werden immer in unserem Herzen sein, die wird man nie vergessen können. Die können niemanden kalt lassen und das ist auch noch nach Jahrzehnten so. Das ist bei Vanessa so, und das ist auch bei Nathalie so" (Anmerkung der Redaktion: Die kleine Nathalie aus Epfach wurde 1996 missbraucht und von dem Täter in den Lech geworfen, wo sie ertrank).

Für die Angehörigen biete zumeist auch die Verurteilung des Täters nur einen schwachen Trost: "Es ist für Angehörige schwer, mit einem Urteil zu leben. Weil emotional immer mitschwingt: Welchen Wert stellt das Leben dar", sagt Zech.

Opferschutz-Aspekt nicht mehr aus den Gerichtssälen wegzudenken

In Sachen Aufarbeitung vor Gericht habe sich aber in den vergangenen Jahren immerhin viel verbessert, erläutert Zech, die auch für die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" arbeitet. Zech hat zuletzt etwa die Tochter des getöteten Augsburger Feuerwehrmannes vertreten. Die Angehörigen der Opfer von Gewalttaten würden mittlerweile ganz selbstverständlich vom Gericht gehört.

Zech erinnert sich indes noch an ihre Anfänge als Anwältin, wo manch ein Richter sie als Vertreterin der Opfer gar nicht recht im Saal haben wollte. "Irgendwie war man da ein Störfaktor. So nach dem Motto, wir entscheiden hier über den Täter – was wollen die Opfer da?", sagt Zech. Das sei heute passé. Es habe etliche Gesetzesänderungen gegeben, um den Opferschutz insbesondere im Strafverfahren zu verbessern.

Einstellung der Justiz habe sich grundlegend verändert

Auch die Einstellung der Justiz habe sich grundlegend geändert: Bei den meisten Gerichten gehe es heute auch immer darum, wie man das Opfer oder die Angehörigen im Prozess schützen könne. Etwa indem auf direkte Befragungen verzichtet wird. Marion Zech lässt dann auch schon mal einen Angeklagten bewacht von Beamten ganz hinten im Saal platzieren, damit das Opfer nicht an ihm vorbei in den Zeugenstand gehen muss.

Auch Schmerzensgeldzahlungen, die eigentlich gesondert eingeklagt werden müssten, lassen sich mittlerweile durch ein so genanntes Adhäsionsverfahren an den Strafprozess anhängen. "Diese Denkart im Sinne der Opfer haben wir jetzt flächendeckend. Das ist eine Einstellung, die sich geändert hat," sagt Zech.

Gibt es einen Schutz vor solchen Verbrechen?

Sie begrüße es, auch auf Prävention zu setzen, um Straftäter möglichst früh an der Begehung schwerer Taten zu hindern, sie aufzufangen. Aber diesen Bemühungen seien auch Grenzen gesetzt, meint Zech: "Meine Meinung ist: Es gibt keinen absoluten Schutz vor Verbrechen. Ich glaube nicht, das wir es jemals erreichen, dass solche Verbrechen immer verhindert werden. Wir werden diese Straftaten niemals ausrotten."