20 Jahre Automobilzuliefer- und Technologiepark Hochfranken

In Hof wird heute ab 10.30 Uhr das 20-jährige Bestehen des Automobilzuliefer- und Technologieparks Hochfranken gefeiert. Zum Festakt werden unter anderem Staatsministerin Melanie Huml (CSU) und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer vom Verband der Bayerischen Wirtschaft (vbw), erwartet.

Strukturwandel durch Gewerbegebiet voranbringen

Mit der Gründung eines Zweckverbands für ein gemeinsames Gewerbegebiet von Stadt und Landkreis Hof im November 2002 wollte die bayerische Staatsregierung unter Ministerpräsident Edmund Stoiber und Wirtschaftsminister Otto Wiesheu (beide CSU) Anfang des Jahrtausends den Strukturwandel in der Region Hof voranbringen. Als Anreiz für Neuansiedlungen baute der Freistaat für zehn Millionen Euro ein Technikum. Hier sollten klein- und mittelständische Zulieferfirmen für die Automobilindustrie forschen können.

Durchwachsene Bilanz: Weniger neue Arbeitsplätze als geplant

Doch das Konzept ist nicht wie geplant aufgegangen. Statt der erwarteten 2.000 bis 4.000 Arbeitsplätze gab es bisher nur rund 600 Arbeitsplätze in sechs Unternehmen. Diese Zahl an Mitarbeitenden ist dieses Jahr sprunghaft auf 2.300 angestiegen – nachdem sich der Onlineversandhändler Amazon mit einem Logistikzentrum angesiedelt hat. Auch der Großteil der anderen Unternehmen sind keine reinen Automobilzulieferer. Im November 2003 hatte eine Druckgussfirma als erstes Unternehmen in dem Gewerbepark begonnen: Druckguss Heidenau (DGH) steht nach der dritten Insolvenz inzwischen vor dem endgültigen Aus. Die Firma fertigt noch bis Jahresende vorrangig für VW.

Kündigung für fast alle DGH-Mitarbeiter in Hof

Die Belegschaft und die Gewerkschaft IG Metall wirft der Geschäftsleitung der Druckgussfirma DGH-Group Versäumnisse vor. Man habe nicht richtig auf den Wandel in Richtung E-Mobilität reagiert. "Wir produzieren nur Teile für Verbrennungsmotoren", so Betriebsratschef Suphi Gezer. Inzwischen haben fast alle der verbliebenen 150 Mitarbeiter – von zeitweise bis zu 400 – ihre Kündigung zum Jahresende erhalten. Was mit dem DGH-Gelände und den Maschinen passiert, die ein Konkurrenzunternehmen aus Hessen gekauft hat, ist momentan unsicher.

Chancen auf Arbeitsmarkt sind gut

Dagegen stehen die Chancen der Mitarbeiter für neue Jobs gut, die Metallfachleute seien gefragt, sind sich Gewerkschaft und Betriebsratsvorsitzender Suphi Gezer einig. Seit Februar haben bereits 100 Kolleginnen und Kollegen den insolventen Betrieb verlassen – zum Teil hätten sie in anderen Unternehmen des Automobilzuliefer- und Technologieparks neue Arbeit gefunden - unter anderem auch als Team- und Schichtleiter bei Amazon nebenan, dort wurden bislang mehr Beschäftigte eingestellt als geplant.