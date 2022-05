20-Jähriger verursacht Hausbrand beim Kochen in Selb

Ein überhitzter Kochtopf hat in Selb einen Brand in einem Reihenhaus verursacht. Zwei Bewohner der insgesamt sechs Bewohner wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Selb: 20-Jähriger überhitzt Öl im Kochtopf

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 20-Jähriger am späten Dienstagnachmittag einen Topf mit Öl auf dem Herd überhitzt, sodass sich das Öl entzündete. Der Mann nahm den Topf vom Herd und stellte ihn auf den Küchenboden. Dort schmorte der Topf jedoch den Boden an. Die Flammen aus dem Kochtopf beschädigten zudem die Küchenschränke.

Küchenfenster springt wegen großer Hitze

Die Hitzeentwicklung im Raum wurde derart groß, dass das Küchenfenster sprang. Die Rauchentwicklung in der Küche war so stark, dass das komplette Haus verqualmte. Die Hausbewohner versuchten noch mittels eines Feuerlöschers und Decken den Brand unter Kontrolle zu bringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Letztendlich konnte das Feuer erst durch rund 30 Kräfte der Feuerwehr Selb gelöscht werden.

Zwei Verletzte nach Wohnhausbrand in Selb

Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro. Der 20-jährige Koch verbrannte sich laut Polizei die Hand, ein weiterer Bewohner die Füße. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung.