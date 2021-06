20-Jähriger bei Unfall auf B10 bei Neu-Ulm schwerst verletzt

Schwerer Verkehrsunfall bei Neu-Ulm: Ein 20-jähriger Autofahrer wurde dabei heute früh lebensgefährlich verletzt.

Zusammenstoß mit entgegenkommendem Lkw

Laut Polizei kam er in einer Baustelle auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 20-Jährige wurde in eine Unfallklinik gebracht. Der 51-jährige Lkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für fünf Stunden komplett gesperrt. Warum der 20-Jährige auf die Gegenfahrbahn kam, ist noch unklar.