20-Jähriger aus Haßfurt wegen Drogenhandel vor Gericht

Ein 20-jähriger Mann aus Haßfurt muss sich wegen bewaffnetem Drogenhandel vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Bamberg verantworten. Ihm wird vorgeworfen zwischen September 2019 und September 2020 in der Nähe der Berufsschule in Schweinfurt und in der Nähe seiner Wohnung in Haßfurt Rauschgift angeboten zu haben. Laut Anklageschrift habe er mindestens einmal wöchentlich, also in 52 Fällen, Drogen verkauft.

Drogenverkauf und Plantage für Eigenkonsum

Der Angeklagte habe jeweils insgesamt zwischen 100 und 150 Gramm Marihuana und teilweise auch Haschisch zum Preis von jeweils rund 1.000 Euro verkauft. Damit hätte er laut Anklageschrift rechnerisch rund 52.000 Euro erzielt. Außerdem soll der Angeklagte für den Eigenkonsum eine Cannabisplantage in einem Gewerbegebiet in Haßfurt mit 26 Pflanzen unterhalten haben. Nach Ernte und Trocknung der Pflanze ergab sich laut dem Landgericht Bamberg ein Gesamtgewicht von über 1,2 Kilogramm Gramm Marihuana.

Drogen zum Weiterverkauf in Haßfurter Wohnung gelagert

Dem Landgericht Bamberg zufolge soll der 20-Jährige in seinem Zimmer sowie im Keller der elterlichen Wohnung in Haßfurt Drogen in verkaufsfertige Portionen abgepackt und gelagert haben. Außerdem habe er in seinem Zimmer neben Betäubungsmitteln eine Eisenstange und Messer gelagert "um diese Gegenstände gegebenenfalls im Rahmen von Betäubungsmittelgeschäften einsetzen zu können", heißt es in der Anklageschrift des Landgerichts Bamberg.