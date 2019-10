20-jährige Studentin auf der Wiesn vergewaltigt

Die Hamburgerin, die in München studiert, gab gegenüber der Polizei an, dass ihr im Schützenzelt ein Mann auf die Toilette gefolgt sei und sie in einer Toilettenkabine sexuell misshandelt habe. Im Anschluss floh er unerkannt.

Ermittlungen erweisen sich als schwierig

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich die Frau zunächst an die Rettungssanitäter gewandt und sei dann zur Polizei gegangen. Die Ermittlungen erweisen sich als schwierig, weil die junge Frau selbst mit über 2 Promille stark alkoholisiert gewesen sei und sie sich nur lückenhaft an den Übergriff erinnern könne.

Weitere Zeugen des Vorfalls konnten bisher noch nicht ermittelt werden.