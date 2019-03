20-jährige Erfolgsgeschichte des Lernzirkels Judentum

Auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte haben die Gäste am Sonntagabend bei der Jubiläumsfeier des Lernzirkels Judentum des Dossenberger Gymnasiums Günzburg zurückgeschaut. Mit dabei war Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Auch Bayerns Kultusminister Michael Piazolo schickte eine Video-Botschaft.

Lernzirkel verschafft Einblicke in jüdisches Leben

Die Idee des Lernzirkels entstand Ende der 1990er Jahre, um die ehemalige Synagoge im benachbarten Ichenhausen wieder mit Leben zu erfüllen. Das Projekt sei ein großer Erfolg, gerade weil es der Lernzirkel schaffe, nicht nur die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten, sondern auch tiefe Einblicke in jüdisches Leben zu vermitteln, so Josef Schuster.

Neuntklässler vermitteln Grundschülern Wissen

Im Rahmen des Projektes entwickeln Neuntklässler selbst Lerninhalte und vermitteln diese an verschiedenen Stationen innerhalb der ehemaligen Synagoge an 10-jährige Grundschüler. Die Schüler erlebten so Geschichte zum Anfassen und würden die Inhalte nicht vergessen, so Josef Schuster gegenüber dem BR.

Präsident des Zentralrats der Juden hofft auf Nachahmer

Der Präsident des Zentralrates der Juden Deutschland hofft auf viele Nachahmer dieses Konzeptes, denn er ist sich sicher, dass das ein idealer Weg sei, um Vorurteile abzubauen. Am heutigen Montag beginnt die bundesweite Woche der Brüderlichkeit, in der traditionell der Lernzirkel Judentum des Dossenberger Gymnasiums Günzburg stattfindet.