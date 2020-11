20 Corona-Fälle bei "Südbayerische Fleischwaren" in Ingolstadt

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Ingolstadt gibt es 20 Corona-Fälle. Aufgetreten sind sie in dem Unternehmen "Südbayerische Fleischwaren". Wie ein Vertreter des Fleischwerks mitteilte, wurden die 20 Mitarbeiter "im Rahmen von routinemäßigen Stichproben- und Reihentestungen zum vorbeugenden Infektionsschutz positiv auf Covid-19 getestet.“ Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben sofort reagiert und die betroffenen Mitarbeiter isoliert und deren Kontaktpersonen informiert.

Stadt bestätigt Corona-Ausbruch

Auch die Stadt bestätigte den Corona-Ausbruch. Dort hieß es, nachdem im Rahmen eines Routinetests durch das Unternehmen in dieser Woche vier Mitarbeiter positiv getestet worden waren, habe der Betrieb in Eigeninitiative und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorsorglich Reihentests aller Mitarbeiter veranlasst. Die Befunde aus dem Labor, die vorgelegt wurden, ergaben bei weiteren 16 Personen ein positives Testergebnis. Insgesamt sind somit 20 Personen positiv getestet.

Die betroffenen Mitarbeiter wohnen zum Teil im Umland

Die Betroffenen wohnen nicht nur in Ingolstadt, sondern zum Teil auch in den umliegenden Landkreisen. Wie Ingolstadts Sprecher Michael Klarner erklärte, werden nun die jeweils zuständigen Gesundheitsämter die üblichen Quarantäne-Maßnahmen veranlassen und die Kontaktpersonen ermitteln. Aktuell laufen die Abstimmungen zwischen Gesundheitsamt, Bayerischem Gesundheitsministerium und dem betroffenen Unternehmen zum weiteren Vorgehen. Das Unternehmen teilte mit, die Reihentestungen würden konsequent weiter fortgeführt und ausgeweitet.