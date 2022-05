Großeinsatz für Imker: 20.000 Bienen mitten in Pegnitz

Ungewöhnlicher Einsatz für einen Imker im Landkreis Bayreuth: Anton Herzing ist am Mittwoch nach Pegnitz gerufen worden, weil dort in einem Baum rund 20.000 Bienen saßen. Wie Herzing dem BR auf Nachfrage erklärte, hat er in 22 Jahren als Imker noch keinen Schwarm gesehen, der sich mitten in der Stadt niedergelassen hat. "Es wundert mich deshalb, weil hier auch so viel Verkehr ist. Normalerweise lassen sich Bienen in Parks oder in Scheunen nieder."

Bienen in Pegnitz: Königin suchte wohl neues Zuhause

Große Bienenschwärme können in der Natur gerade oft vorkommen, weil im Mai die sogenannte Schwarmzeit beginnt. Dabei löst die frisch geschlüpfte Bienenkönigin ihre Vorgängerin ab. Die alte Königin schwärmt mit ihren Flugbienen daraufhin aus und sucht sich ein neues Zuhause – dies war offenbar auch in Pegnitz der Fall.

Imker untersucht Bienen nach möglichen Krankheiten

Imker Herzing wurde von einer Anwohnerin kontaktiert, die beobachtet hatte, dass der Schwarm durch die Stadt fliegt und sich auf dem Baum niederlässt. Um die Bienen einzufangen, kletterte der Imker auf einer Leiter mit einem Schwarmkasten auf den Baum.

Aktuell lagert Herzing die Bienen in einem frischen Wabenbau und untersucht sie nach möglichen Krankheiten. "Wenn die Tiere gesund sind, können sie einem anderen Imker übergeben werden", so Herzing. Regionale Medien hatten über den Vorfall zuerst berichtet.