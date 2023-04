2. Stammstrecke: Opposition wirft Staatsregierung Drohung vor

Wenn es nach dem bayerischen Verkehrsministerium geht, soll ein vorläufiger Prüfbericht des Bayerischen Obersten Rechnungshofs nicht an die Öffentlichkeit. In diesem Bericht stehen Erkenntnisse zum Bau der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München. Das Pikante ist aber nicht der Inhalt – der ist noch unter Verschluss – sondern ein Schreiben des Ministeriums.

In diesem Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, plädiert das Verkehrsministerium auf eine "besondere Geheimhaltung" des vorläufigen Prüfberichts. Andernfalls sei zu befürchten, dass man die Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof in Zukunft, so die SZ wörtlich, "einschränken oder verweigern könnte".

FDP und SPD sprechen von Drohung

Sebastian Körber von der FDP-Landtagsfraktion, Vorsitzender des Verkehrsausschusses, spricht in Bezug auf das Schreiben von massivem Druck und Drohungen gegenüber dem Bayerischen Obersten Rechnungshof als unabhängige Kontrollinstanz. "Ich halte das für einen unerhörten, bemerkenswerten Vorgang", so der FDP-Politiker.

Der Oberste Rechnungshof kontrolliert unter anderem die Ausgaben der Staatsregierung. Auch Florian von Brunn, Fraktionsvorsitzender der SPD, ist empört über das Schreiben des Ministeriums. "Zu sagen: Wenn ihr nicht so springt, wie wir das wollen, dann arbeiten wir mit euch nicht mehr zusammen, das finde ich wirklich unter aller Kanone."

Ministerium und ORH weichen auf BR24-Anfrage aus

Der Oberste Rechnungshof äußert sich auf Nachfrage von BR24 nicht direkt zu den Drohvorwürfen, sondern verweist auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Wichtigkeit von vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der externen Finanzkontrolle unterstreicht. Auch das Bau- und Verkehrsministerium reagiert ausweichend und betont in einer Stellungnahme gegenüber BR24 noch einmal, wie wichtig die Geheimhaltung des Prüfberichts sei.

Verhandlungen zur Stammstrecke laufen noch

Hintergrund sei vor allem, dass aktuell noch Verhandlungen zum Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke laufen, unter anderem mit der Deutschen Bahn. Würden die Verhandlungspartner durch den Prüfbericht den finanziellen Spielraum des Freistaats erfahren, verschlechtere das die Verhandlungsposition, erläutert das Ministerium. Die Stammstrecke würde dann noch mehr Steuergelder verschlingen.