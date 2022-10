2 Milliarden Euro für bezahlbare Wohnungen in München

Bezahlbarer Wohnraum fehlt in München. Jetzt will die Stadt bis 2028 insgesamt zwei Milliarden Euro in den Bau bezahlbarer Wohnungen investieren. Das ist mehr als doppelt so viel wie in den vergangenen sechs Jahren.

Reiter: "Doppelwumms" für München

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat heute auf einer Pressekonferenz das wohnungspolitische Handlungsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2028 vorgestellt und von einem "Doppelwumms" für München gesprochen. Es handelt sich laut Stadt um das umfangreichste Wohnungsbauprogramm Deutschlands.

Teilweise 40 Prozent des Einkommens für die Miete

Es sei nicht hinnehmbar, dass viele Münchnerinnen und Münchner inzwischen vierzig Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen, so Reiter. Auf den Wartelisten für bezahlbare Wohnungen stünden fast zehnmal so viele Haushalte als tatsächlich pro Jahr mit einer Wohnung versorgt werden können. Die Rahmenbedingungen sind laut Stadt schwierig: Baukosten, Bauzinsen und Materialpreise sind stark angestiegen. Durch die neuen Investitionen soll der Bau bezahlbarer Wohnungen aber mindestens in gleicher Größenordnung wie bisher möglich gemacht werden.

Rund 2.000 neue bezahlbare Wohnungen pro Jahr

Weiterhin sollen mindestens rund 2.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr entstehen. Der größte Anteil des zur Verfügung gestellten Geldes soll für Fördergelder eingesetzt werden (1,7 Mrd. Euro). Diese sollen allen, die geförderte Wohnungen bauen, zugute kommen – ob auf städtischen oder privaten Flächen.

Etwa ein Drittel der Neubauten für Einkommensschwache

Auf städtischen Flächen sollen von allen dort gebauten Wohnungen 30 Prozent für einkommensschwache Haushalte entstehen. Weitere 30 Prozent sollen im Rahmen des "München Modells" bebaut werden, das sich an Haushalte mit mittlerem Einkommen richtet. Mit 40 Prozent soll der größte Anteil für den "Konzeptionellen Mietwohnungsbau" zur Verfügung stehen. Dieser richtet sich an Mieterinnen und Mieter, die über der Einkommensgrenze für eine geförderte Wohnung liegen, sich auf dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt dennoch schwer tun, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Stadt will mehr Grundstücke ankaufen

Neben den Fördergeldern will die Stadt München auch den Ankauf von Grundstücken erhöhen. Von Bund und Land hat Oberbürgermeister Reiter mehr Geld für die Wohnungsbauförderung gefordert. Seit 1989 bündelt die Stadt alle sechs Jahre in ihrem wohnungspolitischen Handlungsprogramm alle Maßnahmen und Programme, die dauerhaftes und bezahlbares Wohnen fördern sollen.