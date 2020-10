2,8 Millionen Euro für Sanierung der Nürnberger Lorenzkirche

Die Sanierung der Nürnberger Pfarrkirche St. Lorenz wird mit 2,8 Millionen Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützt. Das gab Kunstminister Bernd Sibler (CSU) in einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in München bekannt.

Lorenzkirche: Schlüsselbauwerk deutscher Gotik

Die Lorenzkirche "gehört mit seiner stadtbildprägenden Westfassade zu den markantesten Ausprägungen der Kathedralarchitektur in Süddeutschland", wird Sibler in der Mitteilung zitiert. Die Nürnberger Lorenzkirche sei einer der Schlüsselbauten deutscher Gotik und damit von nationaler Bedeutung, heißt es in der Mitteilung weiter.

Sanierung erhält weitere Unterstützung

Bei der Sanierung werden vor allem die Statik des Tragwerks, die Reinigung der Natursteine, die Restaurierung der Glasmalereien und die Sicherung von Kunstgut im Fokus stehen. Neben den 2,8 Millionen Euro aus dem Entschädigungsfonds kommen rund zwei Millionen Euro von der bayerischen evangelischen Landeskirche und 860.000 Euro von der Kirchengemeinde St. Lorenz. An den Kosten beteiligen sich auch die Gesamtkirchengemeinde und der Denkmalschutz.

Eigentümer ist die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Lorenz. Der Entschädigungsfonds wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verwaltet und gemeinsam vom Freistaat und den Kommunen getragen. Die Maßnahme sei laut Mitteilung bereits mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt und werde von diesem fachlich begleitet.