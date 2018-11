2,3 Millionen Euro Förderung für Baukultur in Mittelfranken

Insgesamt fließen 2,3 Millionen Euro Fördergelder in Maßnahmen, mit denen historische Orts-und Altstadtkerne erhalten und modernisiert werden sollen. Besondere Maßnahmen stehen dabei in Heilsbronn und Spalt an.

Förderung in sechsstelliger Höhe

In Heilsbronn soll der historische Marktplatz mit einer Förderung von 180.000 Euro neu gestaltet werden. In Spalt wird der historische Ortseingang umgestaltet. Dort beträgt die Förderung 230.000 Euro