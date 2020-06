2.200 Küken sterben bei Stallbrand

In Haidenkofen, einem Ortsteil von Sünching im Landkreis Regensburg, ist am frühen Samstagmorgen ein Stall in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren konnten das Feuer zwar löschen, allerdings verendeten laut Polizei rund 2.200 Küken, die sich im Inneren des Gebäudes befanden.

Polizei schließt Brandstiftung aus

Die Brandursache ist noch unklar, Brandstiftung kann aber laut Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen.

Der Schaden an Stall und Tierbestand wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.