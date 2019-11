2,2 Millionen Euro EU-Förderung für fränkische Hochschulen

Am Dienstag haben die Universitäten in Bayreuth, in Erlangen-Nürnberg sowie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Ansbach und Hof ihre Förderbescheide von Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) erhalten. Wie das Ministerium mitteilt, gehen in Mittelfranken rund 650.000 Euro an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und 690.000 Euro an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Ansbach. In Oberfranken wird die Universität Bayreuth gemeinsam mit der Technischen Hochschule Deggendorf mit rund 592.000 Euro für ein gemeinsames Projekt bedacht. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof erhält 332.000 Euro.

Innovative Projekte als praktische Wirtschaftsförderung

Minister Sibler betonte bei der Übergabe der Bescheide, dass die geförderten Hochschulen mit ihren innovativen Projekten zum Wissens- und Technologietransfer praktische Wirtschaftsförderung vor Ort betrieben.

"Kleine und mittlere Unternehmen profitieren unmittelbar von neuesten – immer mit Blick auf die konkrete Anwendung erforschten – Technologien. Unsere Hochschulen sind Innovationsmotoren der Regionen." Bernd Sibler (CSU), Bayerns Wissenschaftsminister

Die FAU wird für ein Projekt im Bereich der Leistungselektronischen Systeme ("Powerlyze-Lab") des Lehrstuhls für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik gefördert. Ziel sei ein rascher Technologietransfer zwischen der Universität und ihren Kooperationspartnern auf diesem Gebiet. In der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach soll das bestehende Technologietransferzentrum für den Mittelstand erweitert werden. So sollen den Partnern neueste Werkzeuge der künstlichen Intelligenz und Robotik zugänglich gemacht werden.

Förderung für Kooperationen zwischen Hochschulen und Wirtschaft

Die Universität Bayreuth wird gemeinsam mit der Technischen Hochschule Deggendorf dafür gefördert, dass sie die in Oberfranken und Ostbayern ansässige Glasindustrie bei einem langfristigen und nachhaltigen Technologietransfer unterstützen. Und auch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof geht es darum, mittelständische Unternehmen auf dem Gebiet der Industrie 4.0 und dem damit verbundenen digitalen Wandel erfolgreich zu begleiten. Insgesamt haben sieben bayerische Hochschulen rund vier Millionen Euro Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung erhalten.