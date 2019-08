2,1 Millionen Euro für Hochwasserfreilegung in Kulmbach

In Kulmbach kann der Hochwasserschutz weiter verbessert werden. Der Freistaat Bayern fördert die Hochwasserfreilegung der Purbach in der Blaich mit 2,1 Millionen Euro. Den Förderbescheid erhielt die Stadt vom Wasserwirtschaftsamt Hof. Es können Rohre mit einem deutlich größeren Durchmesser als bisher verlegt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter.

Bei Starkregen Einleitung in die Flutmulde

Die Gesamtkosten des ersten Bauabschnitts belaufen sich auf zehn Millionen Euro. Die Arbeiten werden demnächst abgeschlossen. Im zweiten Bauabschnitt wird ein sogenanntes Einlaufwerk errichtet. Es nimmt bei Starkregen überschüssige Wassermassen auf und führt sie in Richtung Flutmulde.