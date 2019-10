2.000 tote Schweine – Peta fordert Wiederaufnahme des Verfahrens

Auf einem Bauernhof in Osthausen bei Gelchsheim sind 2.000 Schweine verendet. Die Tierrechtsorganisation Peta fordert eine Bestrafung des Landwirts, der ihrer Meinung nach die Schuld am Tod der Tiere trägt. Aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens war das Verfahren gegen den Mann im August wegen Schuldunfähigkeit eingestellt worden. Das will Peta nicht akzeptieren.

Peta fordert Konsequenzen und bestreitet Schuldunfähigkeit

"Die Tat ist so unfassbar und grausam, dass der Rechtsstaat eingreifen und Konsequenzen ziehen muss", so heißt es in einer Pressemeldung von Peta. Auch die Schuldunfähigkeit des Landwirts wird von der Tierrechtorganisation bestritten. Einzig seine finanziellen Schwierigkeiten hätten dazu geführt, dass er die Tiere bewusst und vorsätzlich verhungern ließ. Peta fordert daher eine Wiederaufnahme des Verfahrens.

Gutachten: Landwirt war schuldunfähig

Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen den Schweinehalter aus Osthausen im August eingestellt. Laut Tierschutzgesetz hätten dem 29 Jahre alten Landwirt bis zu drei Jahre Gefängnis im Falle einer Verurteilung gedroht. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hätte im Rahmen der Ermittlungen nachgewiesen werden können, dass der Mann ab Frühjahr 2017 eine Vielzahl seiner Pflichten verletzt und dadurch den Tod der Tiere verursacht habe. Allerdings sei aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens davon auszugehen, dass der Mann zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Wie sich dies begründet, dazu machte die Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes jedoch keine Angaben.

Peta zweifelt psychiatrisches Gutachten an

Edmund Haferbeck, Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung bei Peta, übte Zweifel am psychiatrischen Gutachten und äußerte sich folgendermaßen: "Auch seine angebliche Schuldunfähigkeit ist eine Farce, weil sich der beschriebene Zustand auf den von ihm erfundenen Zeitraum vom November 2017 beziehen dürfte und nicht auf den Zeitraum von Ende 2016 bis Anfang 2017, dem eigentlichen Tatzeitpunkt."

Landwirt muss Entsorgungskosten nicht übernehmen

Bereits im März 2019 hatte der Landwirt erfolgreich gegen die Übernahme der Entsorgungskosten vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Da der Mann sich selbst nicht in der Lage gesehen hatte, die verendeten Tiere zu entsorgen, beauftragte das Landratsamt Würzburg im Frühjahr 2018 eine Spezialfirma. Die Kosten von 200.000 Euro wollte sich das Landratsamt damals vom Schweinehalter zurückholen.