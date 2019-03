2.000 tote Schweine – Landwirt klagt gegen Kostenrechnung

Mitte April letzten Jahres waren die toten Tiere in der einsam gelegenen Schweinemastanlage bei Osthausen entdeckt worden. Das Veterinäramt ordnete die Bergung und Entsorgung der mutmaßlich 2.000 Kadaver sowie die Reinigung der beiden Ställe an. Die Frist dafür hat der Landwirt verstreichen lassen. Daraufhin beauftragte das Landratsamt Fachfirmen und stellte knapp 200.000 Euro in Rechnung. Das will der Landwirt nicht hinnehmen.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Wann genau und woran seine 2.000 Schweine verendeten, hat das Verwaltungsgericht nicht zu klären. Diese Ermittlungen führte die Staatsanwaltschaft. Demnach seien die Tiere "wahrscheinlich verdurstet, verhungert oder erstickt, weil sie unzureichend mit Futter, Wasser und Luft versorgt worden waren". Dass Krankheiten, eine Infektion, Lüftungs- oder Stromausfälle zum Tod der Schweine geführt haben könnten, sei ausgeschlossen. Inwieweit technische Mängel, wie Defekte an der Fütterungs- und Lüftungsanlage, das Verenden der Schweine begünstigt haben könnten, hätte noch nicht abschließend geklärt werden können, hieß es Ende letzten Jahres von den Ermittlungsbehörden.

Misshandlung von Tieren

Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass der Schweinemäster seinen Pflichten als Tierhalter nicht ausreichend nachgekommen ist. Gegen ihn werde deshalb unter anderem wegen Misshandlung von Tieren ermittelt. Ob und wann gegen den Beschuldigten Anklage erhoben wird, ist bis heute noch nicht bekannt.